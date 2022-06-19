16歲少年騎車「衝入車底」慘死畫面曝 疑高速過彎釀意外

台三線103點6公里處、苗栗縣三灣鄉大河村路段，今（19）發生1名16歲彭姓少年無照駕駛機車，中午行駛該路段一處彎道時，疑似高速過彎造成摔車，少年與車同時衝入對向轎車車底，少年當場死亡，行車紀錄器曝光驚悚瞬間，網友紛紛喊「這種速度根本是玩命」、「休旅車駕駛真倒楣」。

記者爆料網曝光事發影片，彭姓騎士在彎道右彎時突然打滑摔車，整輛車倒在地面滑行一段距離後，衝向對向轎車的車底，該轎車的行車紀錄拍下驚悚一瞬間，轎車的擋風玻璃還一度出現類似彭男衣物的物品，彭男事後送醫宣告不治，據悉彭男年僅16歲，是無照駕駛。

彭姓少年疑似失控打滑，撞到對向車道的蔡姓男子，彭送醫後仍宣告不治。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

根據了解，彭男騎到事故路段轉彎處，疑似打滑摔車，連人帶車一路滑行，撞到對向車道的蔡姓汽車駕駛，彭姓少年當場倒地不起，機車零件散落一地，一旁剛好有一群在路邊休息的重機車友見狀，連忙衝上前關切彭的情況，並協助指揮交通。

頭份警察分局、苗栗消防局獲報後到場協助彭男送醫，但經搶救彭仍回天乏術。據悉，蔡姓男子當時接送太太準備返回桃園，沒想到遇到車禍事故，蔡男酒測值零，詳細車禍原因仍待釐清中。