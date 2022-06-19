雲林縣消防局的「智慧創傷救援策略」曾獲消防署評定為特殊績優獎，圖為高級緊急救護技術員受訓。（雲林縣消防局提供）

雲林縣消防局以台大雲林分院為諮詢對象，在緊急救護時使用手持式超音波、俗稱強心針的電動骨針、12導程心電圖，發展出「5G廊道救援計畫」，50名醫師24小時線上待命，若是急重症傷患，2輛救護車同時從鄉鎮及消防局出動，在中間點會合接手，大大提升存活率，雲林縣消防局聲名大噪，外縣市紛紛前來取經。

工欲善其事必先利其器，雲林縣消防局2020年起引進電動骨針，次年再購置手持式超音波、12導程心電圖機、雲端生命徵象傳輸系統，配置於救護車，以提升緊急救護存活率，在臺大雲林分院協助指導下，發展出「5G廊道救援計畫」。

「5G廊道救援計畫」，迄今成功救援無呼吸心跳、急性心肌梗塞、重度創傷患者300多人，這對於到院前存活率曾低於10％的雲林縣而言相當不容易。

消防局長林文山歸功於台大雲林分院號召全縣六大責任醫院一起為雲林縣民救命，使得橫跨各院各科的50名醫師一起奉獻心力，「5G廊道救援計畫」得以成功上路，且發揮效果。

此一與死神賽跑救命計畫從採購醫療設備到設計出雲端通報系統，每一步都謹慎行事。林文山表示，高級救護技術員大多在局本部，全縣20鄉鎮市發生需緊急救護案件時，同時出動2輛救護車，一輛是分隊救護車趕往現場，局本部救護車到中間點會合接人。

林文山說，當高級救護技術員接手以後使用最新設備搶救，同時上傳雲端，由待命的50名醫師診斷，當機立斷指揮送往哪家醫院。

雲林縣消防局現有高級救護技術員35人、中級救護技術員407人，目前各外勤單位第一線救護人員都是中級救護技術員以上。

雲林縣消防局的「智慧創傷救援策略」曾獲消防署評定為特殊績優獎，2021榮獲衛福部健康城市韌性與創新獎，此後成為外縣市取經對象，林文山表示，將持續有心、有熱忱地執行到院前緊急救護，提升存活率。