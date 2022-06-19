有鑑台26線尖山段交通事故頻傳，交通部道安會全額補助設置區間測速設備，今年3月1日啟用迄今，共取締1萬1828件，躍升縣內取締王；但國境之南民眾抱怨，當初向中央爭取一條快速道路，希望縮短與都市距離，如今測速相機一設，回家的路又更遠了。

省道台26線尖山段是西部城市往返恆春半島必經之路，因為路面寬敞，常因車速過快造成重大車禍，加上冬季常有落山風吹拂，為遏止超速行駛，交通部主動提報路段設置區間測速，從8.4公里至13.2公里，希望防制車禍發生。

但來自恆春半島的屏東縣議員盧玟欣抱怨，國境之南醫療與交通資源貧乏，在地民眾殷殷期盼希望有條屏南快速道路，可以作為外出就學、就醫的一條救命路，但爭取多年始終沒有下文，如今區間測速一設，讓民眾北上時間拉得更長，根本變成變相懲罰。

屏東縣警局長劉印宮則翻開數據回應，車城鄉台26線尖山段區間測速啟用執法至今，共取締1萬1828件，至於車禍發生月平均1.65件，較前3年月平均3.75件，減少2.1件，顯然對遏止超速違規及車禍發生率成效頗大。

若依《道路交通管理處罰條例》第40條一般超速違規，可處1200元以上至2400元以下罰鍰，超速超過該路段時速限制60公里以上，視為嚴重違規，就依第43條規範，處以新台幣6000元以上2萬4000元以下罰鍰，此處開單金額短短3個多月初估已超過1500萬元，躍升屏東取締王。

但屏東縣警局交通隊表示，警方在區間測速南、北向皆已設置警示告知標牌，且強調，取締超速目的絕對不是搶錢，而是希望降低交通事故及嚴重性，確保駕駛人行車安全。