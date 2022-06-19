金城分局表示，未來將持續加強夜間巡邏，尤其是偏僻地點更要增加次數，全力維護金門淳樸民風及治安穩定。（警方提供）

金門梁姓男子半夜酒醉闖入民宅偷竊，驚動看門家犬，也嚇壞正在讀書的女子，雙方發生拉扯，結果自己的上衣遭到撕破遺留現場，背部也留有指甲抓痕。警方據報循線將他逮捕到案，今依違反刑法侵入住宅及加重竊盜未遂等罪嫌移送偵辦。

金城分局於今(19)日凌晨接獲報案指稱，有年輕女子半夜讀書時，聽到家中小狗在屋外吠不停，趕緊走出房門察看，竟發現1名全身酒氣的年輕男子蹲在儲物間，零亂衣物散落一地，疑似剛被他翻動過。對方見行跡敗露急欲離去，女子見狀上前阻攔，雙方發生拉扯，最後仍被他掙脫，迅速騎車逃離。

但飽受驚嚇的女子仍記下車號，並將對方被她撕破脫落，遺留在現場的衣服，以及拉扯間抓及男子背部，特地剪下帶有皮屑的指甲，一併當作證物交給警方處理。

警方循線鎖定一名20餘歲的梁姓男子涉有重嫌，經女子仔細指證後，火速逮人偵辦，半天就完成逮捕和偵訊工作，讓梁某對自己酒後的行為懊惱不已。

金城分局表示，未來將持續加強夜間巡邏，尤其是偏僻地點更要增加次數，全力維護金門淳樸民風及治安穩定。

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