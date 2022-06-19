黃姵嘉擔任一日店長。（林淑娟攝）

黃姵嘉秀出她設計的瓶身，愛貓也在其中。（林淑娟攝）

33歲的金鐘視后黃姵嘉19日為她聯名代言的保養品擔任一日店長，剛拍完電影《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》的她被發現瘦了一圈，受訪時透露今年3月已與交往近5年、小她7歲的調酒師男友和平分手，分手原因是「對於未來想像無法達成共識」，坦言確實與年齡差距有關，未來不會再考慮年齡比她小這麼多的交往對象，「但大我很多、大10幾歲的我可以！」

黃姵嘉分享自己平常很懶得保養，都用「玻尿酸精華液」濕敷 10分鐘再擦乳液，被問會不會跟男友一起保養時，她脫口反問：「你怎麼知道我現在有男友？」眾人驚問：「沒有男友了嗎？」她大方回：「對耶，好像還沒講這件事。是分開了，大概3月的時候。」近日買很多心理學書籍準備自學的她笑說：「不是因為他才要研究心理學，是因為單身，多了很多時間！」

被問分手原因，她說：「對於未來想像無法達到共識。因為我們年齡有差，各自在不同的人生階段，他有他現階段要更留心的事，我也有我的，好像無法走在一個步調上。沒有誰先提分手，就是談一談就決定分開」。她不諱言當然還是有情傷，需要一段時間去恢復，「但沒有花太長的時間，滿快的」。不過本來就嬌小的她還是因情傷瘦了一圈，「難免嘛，但我也沒有瘦很多啦，應該1、2公斤吧」，現在的她現在就是處在多交朋友階段，接下來想安排跟朋友一起去露營，「不會設限一定要女生或男生，跟朋友都可以」。

與前男友分手後是否還有聯絡？「可能要一段時間過後吧，現階段還是會覺得不要太多聯繫比較好一點」。她有感而發地說：「我覺得我這個年紀就不會再把談戀愛這件事看得那麼重了，已經過了想婚的年紀，順其自然。」但可以肯定的是，不會再交往小她這麼多的對象，會選擇年齡相仿或大她很多的也可以。

黃姵嘉10日從《我的婆婆怎麼把OO搞丟了》殺青，笑說自己最近都在休息耍廢放假，過得還滿開心的，因疫情關係也不太敢去哪裡玩，只會安排露營與看書，因為小時候的夢想的是要走心理治療師，最近突然對這塊產生很大的興趣，因此買一大堆心理學書籍在家自學，目前才剛開始，覺得是另一個不同於演員的世界。7月就要正式為進入下一個新的角色做準備功課。

《我的婆婆》4月開始拍，中間因疫情爆發一度延宕，她笑說自己是天選之人，「我也覺得很奇妙，劇組包括銘威、少偉哥、導演都確診，我跟他們都有非常密切的接觸，甚至是面對面、沒戴口罩地聊天，導演還有次在我面前邊啃小黃瓜邊講戲，隔幾天他就確診了，但我和欣凌姐好像都沒什麼事，感謝老天爺！」她說自己保健品都會吃，也認真把防疫茶當水喝，「可見真的有效！我很怕萬一中了，會耽誤劇組拍攝很麻煩」。

她主演的華視《再見之後》原定上月中播出，卻在首播前幾天冒出版權問題臨時喊卡，她被問及是否傻眼時表示，「我沒倒覺得很傻眼，應該就是有些誤會吧，有些沒有協調溝通好的」，直言自己其實也不太知道發生什麼事，但就是宣傳活動往後延，身為演員就是順利把戲拍完、把她該做的事情完成，其他方面她也無法控制。