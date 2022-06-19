大型投顧法人指出，京鼎（3413）雖面臨大陸封控衝擊，但不改變全年強勁動能，維持「買進」投資評等，更看好第三季、第四季營運逐季走高，營收將接連創新高，目標價280元。

京鼎第二季受到大陸封控影響，影響4、5月營收，預估第二季營收季減10％、毛利率略降1～2個百分點，每股純益4.64元、季減22％。惟目前訂單需求強勁且能見度至年底，加上新產能效益，預估第三季營收可望創新高，第四季又優於第三季。

法人最新預估，京鼎2022、2023年每股純益分別為21.93與22.89元，第二季營收雖略受大陸封控影響，但美元升值、新台幣貶值趨勢下，估計美元兌新台幣每升貶1％，對獲利影響增減約5,000萬元。展望2022～2023年全球主要晶圓廠皆維持高資本支出擴充產能，以及各國推動自主半導體供應鏈亦為半導體設備產業的成長動能，加上PVD、ALD代工品項的滲透率提升等，營運展望樂觀。