高雄市中正高中將於111學年度開辦首屆雙語實驗班及加拿大安大略省雙聯文憑，學生畢業後，可同時取得台灣、加拿大高中文憑。（高市中正高中提供／柯宗緯高雄傳真）

高雄市中正高中歷經籌備2年，將於111學年度開辦首屆雙語實驗班及加拿大安大略省雙聯文憑，中正高中學生畢業後，可同時取得台灣、加拿大高中文憑，提升未來學子進入國內外頂尖大學競爭力。

中正高中校長陸炳杉指出，第1屆人文／科學雙語實驗班及加拿大安大略省雙聯文憑，將於111學年正式開辦，讓中正高中學生高中畢業同時，也取得台灣、加拿大高中文憑，提供高一新生與家長更多元的選擇，實踐新課綱適性揚才的目標。

針對開辦雙語實驗班，陸炳杉指出，源於學校多年來辦理國際交流、雙語教學、日韓德法語等第二外語選修課程深厚基礎，以及全校教師對新課綱努力與付出，讓學生有多元良好升學成效，校方將持續推動新課綱成功經驗，讓學子展現與實現自己的夢想，增加國際競爭力。

陸炳杉表示，中正高中因應新課綱變革，籌組教師社群規畫小論文校訂必修課程，深化學生閱讀理解、批判思考、論證寫作等能力，積極搭建自主學習鷹架，提供自主學習發表的機會與舞台，讓學生展現成果與亮點，明顯提升學生學習成績。

今年大學入學申請方面，中正高中繳出漂亮成績單。校方指出，有170位同學獲得錄取，其中6成錄取國內知名大學與醫學系。大學繁星推薦上，也有52名學生獲錄取，逾7成錄取台清交成政等頂尖與醫學大學，其中錄取成大航太工程劉庭禕同學、成大政治林聖峰同學，也主動要擔任學校111學年度第1屆雙語實驗班招生大使。