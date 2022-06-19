台中黃姓男子去年駕車行經西屯區青海、河南路口，因不讓左側車道的車輛超車，引發對方不滿、長鳴喇叭，而黃也不甘示弱、在路口急煞車，雙方你來我往之下，對方拿行車紀錄器檢舉，黃被罰1.8萬且被吊照3個月，黃男不滿、向法院聲請撤單，且辯稱「怕被誤認為肇逃才煞車」，但法官不採信，判罰確定。

判決指出，去年1月14日，黃姓男子駕駛黃姓女子的小轎車，當時他行駛在西屯區青海路二段外側車道，在接近河南路時，另一輛原本行駛在內側車道的車輛想跨越雙白線、超車到黃男座車前方，但黃男不讓對方超車，引發該車輛駕駛不滿、長鳴喇叭洩憤。

黃男見對方長鳴喇叭，心裡也很不舒服，竟在行駛到路口時突然減速煞車，還意圖將頭伸出窗外、與對方駕駛理論，這起事件雖未當場引爆更大紛爭，但該車輛駕駛事後以行車紀錄器檢舉黃男，指他在前方沒有緊急危險的情況下突然煞車，可導致後方車輛來不及反應、恐造成連環追撞意外。

台中警六分局依違反道交條例第43條第1項開罰，黃男並被裁處1.8萬元，且車主黃女也被吊照3個月，兩人不符向法院聲請撤單，黃男並辯稱，是因為對方駕駛超車不成還鳴按喇叭，他聽到喇叭聲、擔心是否兩車有擦撞，因擔心被說是肇逃，才會煞車。

法官勘驗行車紀錄器的影片後，認為當時前方路口號誌是綠燈，也沒有任何緊急情況，黃男確實也突然煞車，認定裁處沒有錯誤，判決裁罰確定。