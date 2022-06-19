黑嘉嘉（左）跟侯彥西在《初戀慢半拍》的演出也是亮點。（陳俊吉攝）

柯震東（左）跟范少勳均入圍本屆準影帝。（陳俊吉攝）

台北電影節開幕片《初戀慢半拍》監製李耀華、導演陳駿霖、演員柯震東、于子育、范少勳、黑嘉嘉、侯彥西19日出席開幕記者會，其中柯震東飾演情竇初開的處男，他笑說剛拿到劇本有點緊張、怕無法勝任，「因為處男離我有點太遠了」，不過他也強調，自己內心始終保有純情的一面。

柯震東稱自己已單身4年，以前交往的對象多是姊弟戀，而且比較多是女追男，他不諱言說姊姊型比較照顧人，「畢竟活得比我久，生活經驗豐富，遇過的事情比我多」，也說現在正在等一個對的「她」出現，希望下個遇到的女孩可以成為自己的結婚對象。

除了要揣摩純情處男，柯震東還為戲增肥，他說自己是易胖體質，1周就能胖起來，這次在劇組也吃得很好，有時1人就點1桌合菜的量，沒有量體重但目測自己胖了10公斤。另柯震東18日過31歲生日，他吃完飯就喝醉斷片，沒記得慶生細節，生日願望依然是給工作跟身邊的親友。

今年柯震東跟范少勳分別入圍台北電影獎影帝，侯彥西則是兩位準影帝的朋友，問他說兩位入圍者誰比較有機會勝出？侯開玩笑說：「還好我沒入圍，你們都有機會。」其實侯彥西跟柯震東從2011年的電影《那些年，我們一起追的女孩》就合作相識，侯彥西形容柯震東是天才演員，每次一上戲就變身；柯震東則稱跟熟悉的人拍片有默契，演員表有侯彥西就很安心。