富邦悍將洋投范米特因有抓紅土抹球的行為遭裁判警告。（鄭任南攝）

富邦悍將19日在新莊主場迎戰樂天桃猿，先發投手范米特在2局上面對林承飛時被裁判警告不能有污損球的行為，當下主審立刻換了一顆比賽用球，比賽也恢復進行，之後他讓林承飛敲出游擊滾地球，靠著守備幫忙、用雙殺化解危機。

范米特在6月5日先發面對中信兄弟時，球衣右肩有髒污，兄弟總教練林威助2度提出質疑，最後經過主審蘇建文檢查後，確定是使用幫助加速熱身的「辣椒膏」。

今天面對桃猿，范米特首局讓對手3上3下，2局上被首棒打者陳俊秀敲安，但他盜壘失敗，之後又對郭嚴文投出觸身球，但在面對林承飛時，裁判們突然走上投手丘，富邦投手教練林正豐也立即上場了解狀況，只看到裁判從范米特手中把球拿過來，換了一顆新球給他，比賽也繼續恢復進行。

根據棒球規則第3.01，任何球員不得故意污損球或使用泥土、松香、石蠟、甘草、砂紙、金鋼砂紙或其他物質摩擦球。 若違規，裁判得令違反規定之球員歸還該球，並將其驅逐離場，此外，違規者並自動禁賽10場比賽。

聯盟競賽組表示，范米特當時應該是有抓土的動作，三壘裁判楊崇煇看到後立刻上前制止並給予警告，所以他並未真的有違規動作，主審也立刻換了一顆球給他。