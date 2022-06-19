曾替網紅鄧佳華執導謎片的導演圤智雨，最近被女優娃娃（翁雨澄）公布音檔控訴想對她「潛規則」，圤智雨昨（18日）曬對話截圖反擊「是誰主動說以身相許」，火藥味頗濃厚。有「H版李毓芬」封號的波神網紅陳香菱(Mandi)，今（19日）凌晨也爆料圤智雨「超級心術不正」，痛訴多年前遭對方黑的過往。

圤智雨17日在臉書PO文控訴「某個女優是雙面人，沒有實際證據說人家搞妳，還在裝受害者，上次收了妳（女優）的十幾萬寫個文引發的新聞，妳也不照劇本走也就算了，因為出錢的是老大，妳說了算，但這次又捅別人還捅我」，釣出女優娃娃留言：「你一直要捧紅我換跟我睡覺呢？還盧了非常久，這個我有錄音呢！你說你幫其他女優寫新聞收15萬，跟我收12萬就好，收錢之後你說操作我就是要攻擊吳夢夢，我不願意按你的意思公開攻撃吳夢夢就是不按你的劇本走」，事後更在IG指控圤智雨非首次約她潛規則，所以學會錄音自保。

陳香菱看到娃娃手撕圤智雨，19日深夜也在IG限動揭發圤智雨：「超級心術不正的一個人，多年前說要簽我，說他怎樣弄雪碧負面新聞，有說雪碧是他一手捧紅，後來沒打算跟他合作，他開始弄我的負面新聞，之後簽了阿澎後，又弄了阿澎的負面新聞」；講到這裡，陳香菱忍不住怒批圤智雨是個「毀人為樂趣的一個人」，過去很多人被他弄都選擇隱忍，這次娃娃終於出來爆料。

事實上，圤智雨曾是「最美魚販」阿澎（劉心語）的經紀人，2019年雙方卻鬧翻告上法庭，劉心語被判賠圤智雨30萬定案；截稿之前，圤智雨尚未針對陳香菱的爆料做出回應。