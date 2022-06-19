The famous South Korean Navy Seal Ken Rhee has uploaded footage of himself and other members of Ukraine’s Foreign Legion evacuating a wounded soldier after a reconnaissance mission went bad.



Ken was wounded days later & returned to SK for rehab.



He risks 1 year in prison in SK. pic.twitter.com/hSFQhxtVC4 — Visegrád 24 (@visegrad24) June 18, 2022

遠赴烏克蘭加入抗俄行列的南韓網紅李根大尉（LT Ken Rhee）日前負傷回國治療，參戰後就飽受怯戰逃走、戰死、度假吃早餐等謠言纏身。然而，近期中歐媒體Visegrad24公布一段實戰影片，李根在車內邊安撫受傷的同袍，邊發號要大家趕緊撤離，驚險過程讓人看了冷汗直流。

根據中歐媒體Visegrad24昨日(18)在推特Po出實戰影片，一行人疑似不敵俄軍猛攻，車內還有同袍頭部受傷、鮮血直流，逼不得已趕緊撤退。

「你還好嗎?看得清楚嗎?」

「我沒事!該死的頭真的好痛…」

李根掌鏡拍下整段驚險過程，先是頻頻確認遇襲夥伴的頭部傷勢，然後等待周圍安全後接應未上車的夥伴。可以看到他們不斷大喊「Go,Go,你注意右邊、我左邊」，可想而知當時前線相當危急。

「我們爆胎了…」

「保持速度。」

「他們(俄軍)來了…」

「沒事沒事，繼續往前開。」

「如果我們待在那一定死…」

所幸李根在路上發現另一台車輛，大夥才趕緊換車，繼續撤離動作。此外，影片曝光後，他也再次向大眾證明自己不是去玩的，底下網友則讚聲不斷，直呼「李根應該獲得一枚勳章，而不是吃牢飯吧…」

前南韓海軍特戰隊（UDT）成員李根大尉（LT Ken Rhee）不顧政府反對，志願赴烏克蘭擔任國際義勇軍，傳言恐因《違反護照法》罪名被處以一年以下有期徒刑或1000萬韓元（約新台幣25萬元）罰金。

李根上月在敵方陣地進行偵察任務時受傷，導致雙腿膝蓋十字韌帶斷裂，隨即回國接受治療。《韓聯社》上周報導，李根已於10日主動接受首爾警察廳調查，接受訪談時則說道，「傷勢恢復後還想再回去(烏克蘭)，因為戰爭還沒結束，還有很多未完成的事等著我們奮力一搏。」