本季狀況超好的丹麥現任羽球世界球王安賽龍（Viktor Axelsen），在BWF超級1000系列印尼羽球公開賽男單決賽，短短37分鐘以21比9、21比10輕取中國大陸趙俊鵬，收下個人本季第4冠，連兩周在印尼大師賽、印尼公開賽都帶走冠軍。

安賽龍準決賽歷時70分鐘，才以19比21、21比11、23比21力退馬來西亞李梓嘉，決賽戰況則是直落二收下勝利，賽後他再一次興奮地跳出場外奔跑慶祝，現場球迷也跟著他的舉動超嗨，安賽龍也把冠軍球拍、護腕及球衣送給現場幸運球迷，掀起另一波熱烈氣氛。

安賽龍上一周在印尼大師賽決賽擊敗過寶島一哥周天成奪冠，加上本周印尼公開賽冠軍，風光帶著兩座冠軍離開印尼，而印尼公開賽亞軍趙俊鵬，雖然無緣冠軍，但超級1000系列亞軍也是個人在這個等級賽事最佳成績。

印尼羽球公開賽今天（19日）決賽日，其他項目戰況，女單冠軍由寶島一姐戴資穎獲得，中國大陸鄭思維／黃雅瓊勇奪混雙冠軍，女雙則是日本內戰，由松山奈未／志田千陽奪冠。