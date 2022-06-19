重機逆向撞機車「零件噴炸」釀 1死1重傷 他目睹嚇到狂抖

新北市蘆洲環堤大道本月14日發生恐怖車禍，1名重機騎士疑似在違規跨越雙黃線時，被前車擋住視線，竟與對向1輛機車對撞，對撞瞬間零件噴飛，驚悚影片曝光，當時另1名在等紅燈的騎士目睹撞車瞬間，身體還嚇得抖了一下，據悉重機騎士送醫後宣告不治，男騎士則重傷治療中。

整起事件發生在14日中午12點24分許，年約41歲的潘姓騎士，騎著大型紅牌重機行徑新北市蘆洲區環堤大道二號越堤道口，但疑似跨越雙黃線，結果與對向騎乘普通機車，年約22歲的鄭姓騎士相撞。潘男命危送往新光醫院急救，最後傷重不治，而鄭姓騎士重傷昏迷，已送往榮總醫院醫治。

新北市環堤大道14日1名重機騎士疑似在違規跨越雙黃線逆向時，一度被前車擋住視線，竟與對向1輛機車對撞，對撞瞬間零件噴飛，驚悚影片曝光。（翻攝自臉書記者爆料網）

臉書記者爆料網曝光是發影片，當時潘姓騎士在跨越雙黃線時，視線疑似被前方計程車擋住，隨機與22歲的鄭姓騎士相撞，撞擊瞬間2車碎片噴飛，在另一頭等紅燈的藍衣騎士見狀「大抖了一下」，影片中2輛車的殘骸躺在路中；其他網友紛紛留言「重機是紅燈，跟鏡頭前的機車相同，被撞的是綠燈可直行或走左側車道」、「從零件散布位置來看，重機似乎是騎逆向了」、「普重機一定要向重機騎士家屬求償」。

事發後警方立刻趕抵現場疏導交通，初步研判是紅牌重機擅自跨越雙黃線才釀成事故，但詳細肇事原因仍有待調查釐清。