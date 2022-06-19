基隆「2022城市博覽會」今日落幕，市長林右昌表示，展期結束是新的起點，城市將持續改造、發展及進步，很高興透過這次活動讓基隆人重新找回對城市的自信，另有幾處場館與公共空間會持續有新的策展。

基隆城市博覽會以「城市展場、夜間光雕、海上觀展」為3大軸線開展，串聯國門、正濱、海科、沙灣4大展區，活動為期10天，部分展場於今日閉幕。林右昌指出，展期告一段落後並不會消失，許多展場本就融入基隆市的都市環境，包括城際轉運站、國門廣場、要塞司令部、漁會正濱大樓等。

林右昌說，城市博覽會以整個城市作為展場，並不會結束，而是持續改造、發展且進步，部分大家眼睛所見，以及在城市空間所體驗的藝術裝置等都會留下，不會在展期結束後歸零，只有少數在室內的展覽會因空間因素結束，其餘都會成為基隆城市魅力的一部分，這是與其他縣市最不一樣的地方。

有媒體問及城市博覽會最讓他感動的一件事時，林右昌回應，是看到基隆人重新找回對這座城市的自信，更重要的是讓大家知道基隆市的蛻變，是經過市府及專業團隊很多人共同努力下，才能達到的成果，值得大家珍惜。他說，這10天有很多離開基隆打拚的市民，陸續返回家鄉，見證城市的蛻變、找回自己的光榮感，成為讓基隆持續進步下去的動力。

林右昌強調，城市博覽會的展期結束後並不是句點，而是新的起點，這些場館和公共空間都會有新的團隊進駐，也會有新的策展，整座城市的發展與魅力已融合成一體，會繼續延續下去，成為基隆市民日常生活的一部分。