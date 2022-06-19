亞洲最大規模的動漫音樂盛會「BILIBILI MACRO LINK - STAR PHASE 2022」線上也能零時差收看！已經舉辦第6次的「BILIBILI MACRO LINK - STAR PHASE」，將於7月17日在千葉幕張熱鬧開唱，主辦單位在今天（19日）宣布當天會同時開放直播，讓全球粉絲都能共襄盛舉。

「BILIBILI MACRO LINK - STAR PHASE 2022」是由影音平台「bilibili」所主辦的大型動漫音樂祭，過去曾邀請許多當紅動漫歌手演出，今年則有内田真礼、内田雄馬、賽馬娘Pretty Derby、GRANRODEO、STATION IDOL LATCH!、T.M.Revolution、富田美憂、May’n、Liella!、Liyuu等10組代表動漫音樂界的豪華陣容，即將在這亞洲最大的動漫音樂盛會登台，今年也是首次在日本的幕張Event Hall舉行有觀眾的演唱會。

為了讓無法到日本的粉絲們也能參與，日本主辦單位決定除了現場直播在日本各地影廳的Live Viewing以外，為滿足用戶的不同需求也會在不同平台上同步舉辦售票直播，包括台灣在內的海外粉絲可透過「LIVESHIP」的平台欣賞，相關詳情可洽官方網站。