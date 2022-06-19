「台東富豪旅遊盃汽車動態秀」19日在台東落幕，千萬超跑搭配車模，非常吸睛。（莊哲權攝）

「台東富豪旅遊盃汽車動態秀」19日落幕，車模也是吸睛「嬌」點。（莊哲權攝）

「台東富豪旅遊盃汽車動態秀」19日落幕，車模也是吸睛「嬌」點。（莊哲權攝）

0-400公尺直線加速賽，改裝房車同台競技，觀眾血脈賁張。（莊哲權攝）

0-400公尺直線加速賽，改裝房車同台競技，觀眾血脈賁張。（莊哲權攝）

台灣賽車名人廖老大現場義賣做公益，不少粉絲要求簽名、合照。（莊哲權攝）

由台灣觀光旅遊聯盟總會及富康整合行銷合作辦理的「台東富豪旅遊盃0-400直線加速賽」，今天在知本地區圓滿落幕，車手直球對決，及千萬夢幻超跑，令人大開眼界，賽車界名人廖老大除了率車隊參賽，也在現場義賣做公益幫助流浪動物之家，廖老大說，結合賽車與公益，在疫情期間，可以為台東促進觀光。

「台東富豪旅遊盃汽車動態秀暨嘉年華會」18、19日在台東知本大學路上封路辦理，其中0到400公尺直線加速賽，有來自全國105輛改裝房車及百萬跑車同場競技，大會並安排甩尾飄移、原地360度大迴轉動態秀，另外還有近20輛法拉利、大牛等動輒數千萬以上的夢幻超跑共襄盛舉，令人大開眼界。

其中最受矚目的是，台灣賽車教父廖老大以8.59秒打破亞洲紀錄的「打龜號」也參與賽事，會場上，許多瘋狂粉絲排隊要求合照及簽名，他都來者不拒。

廖老大說，他的車隊在賽車聯盟中具有指標性，因此結合賽車及公益，義賣所得將捐給流浪動物之家，希望拋磚引玉；另外，台東申請路權較方便，也較不會影響到路人，他也向縣長饒慶鈴建議，除了熱氣球以外，每年持續性舉辦賽車活動，可以帶動觀光，刺激消費。

台灣觀光旅遊聯盟總會創會總會長吳敏，也就是資深藝人「鳥來嬤」說，兩年多來疫情讓百業蕭條，希望藉由舉辦賽車活動創造誘因，吸引捨得花錢的年輕人來台東，這次也有許多超跑車主帶著家人同來，甚至像廖老大車隊全體總動員，讓她很感動；

另外，鳥來嬤也希望透過賽車活動扭轉外界對於「超跑就是飆車」的印象，她告訴喜歡玩車的年輕人：「你們大家要乖，不要太大意，阿嬤去跟政府申請路權時，也比較有面子，否則到哪裡都出事，我要如何開口」，最重要的是將傷害減到最低。