伊朗空軍的1架F-14A雄貓戰機(TomCat)在伊斯法罕(Esfahan)附近發生技術故障後墜毀，所幸兩名飛行員都安全彈射。受困於零件缺乏，服役時間長，伊朗可操作的F-14戰機，可能不足20架了。

戰機世界(FighterJetsWorld)報導，伊斯法罕軍方公關部門負責人表示，事故發生在周六早上約10:30，F-14戰機正在例行的訓練飛行，然而發動機出現技術故障，在空中嘗試重啟無效後，2名飛行員只能彈射逃生，他們在落地時受傷，後送往醫院接受治療，幸而並無大礙。

官方 IRNA 通訊社透露的一段影片顯示，戰機殘骸冒出滾滾濃煙，顯然已無法修復。

伊朗空軍的F-14A是在1979年伊斯蘭革命之前的王政時代所購買的，總數是79架。當時巴勒維國王與美國關係良好，因此像是F-14這樣最先進的戰機也可購買，而且這筆訂單，成功幫助研發公司格魯曼渡過財務危機的難關。然而伊斯蘭革命後一切就改變了，伊斯蘭極端主義的政府極度排外，特別仇視美國，因此美國也斷絕了和伊朗的軍事關係，在明面上也中斷了對F-14的後勤零件供應。

然而，伊朗的各種美製戰機，包括F-5E、F-4、F-14都在兩伊戰爭期間表現極佳，似乎不受後勤斷絕的問題。幾十年後外界才得知，原來在枱面下，美國仍然有繼續提供零料件長達10年左右，直到1990年代初期才完全斷絕。

之後伊朗的F-14確實面臨後勤困難的問題，特別是F-14本身就過於精密複雜，飛行1小時，至少需要25小時的後勤維護時間。不過伊朗的後勤部門仍然努力的維護剩下的F-14，包括部份零件的逆向工程。但是這也只能減緩F-14的老化，如今伊朗的F-14戰機可以飛行的可能不足20架。

Iranian air force reported on Saturday that a US-built F-14 Tomcat warplane crashed in Esfahan due to technical fault. The planes were sold to #Iran in 1970s before the revolution and some are still in service through improvisation as US sanctions prevent purchase of parts. pic.twitter.com/dfS9oLIAH9 — Iran International English (@IranIntl_En) June 18, 2022

F-14在1980年的科幻片《碧血長空》(The Final Countdown)首次出現大銀幕，引起航空迷的喜愛，特別是第84海軍飛行中隊(VF-84)特非常的帥氣骷髏旗隊徽，立即聲名大噪。到了1986年的好萊塢軍教片《捍衛戰士》(TopGun)，更使F-14的知名度人盡皆知。今年上映的《捍衛戰士：獨行俠》(TopGun：Maverick)再次為退役多年的F-14致敬，電影中安排了一段獨行俠竊取敵方F-14逃離的故事，也暗示了電影中的反派對手，最可能是暗指伊朗。