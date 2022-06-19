國民黨基隆市長參選人謝國樑拋出，舉辦市長政策辯論會，時代力量參選人陳薇仲、民進黨參選人蔡適應分別表示期待、樂見。無黨籍參選人黃希賢今日也表態，「不畏戰、不怯戰」，樂見其成。

陳薇仲日前宣布參選基隆市長，當天謝國樑表示，樂觀其成，並邀請針對市政議題進行深度辯論。隔日，陳薇仲帶著「公開辯論承諾書」，承諾全力支持，並持續邀請各市長候選人一同參與辯論會。

今日上午蔡適應回應，樂意參與，他認為，透過辯論能讓市民更了解基隆的進步與未來。

稍晚，黃希賢也表態，不反對「政見說明會」或「政見辯論會」，他提及，身為市長參選人，本應為市民說清楚自己的理念，讓市民見證，「誰才是對基隆未來最好、最正確的市長」。

黃希賢說認為，辯論沒有輸贏，但可讓市民更清楚誰才是真正無私為基隆付出、誰才是具有企業經營管理專業高度的市長，讓市民可託付未來、破除藍綠所有政黨顏色。