對面試官來說，求職者的臨場反應及應對能力，是錄取與否的關鍵要素，就有民眾在面試時，被要求用「大口+小口」猜一個字，經過思考後，他給出完美答案，當場錄取。

根據陸媒《今日頭條》報導，一名自頂尖大學畢業的社會新鮮人，和一名博士生一起參與面試，面試官請兩人自我介紹，並針對職務所需能力進行測試，最後詢問「大口+小口，猜一個字」，並規定必須在2分鐘內回答。

博士生聽完問題，立刻起身回答，「這是很簡單的問題，不是呂就是田」，不過面試官搖頭微笑，表示這兩字都不是答案，緊接著要求新鮮人回答。

由於新鮮人一開始所想的答案與博士生相同，讓他再度陷入沉思，一分鐘後才開口回答，「答案是固或咕，因為大口+小口，除了兩個『口』外，還有一個『十』字」。

面試官對這個答案相當滿意，稱讚他不愧是頂尖大學畢業的，觀察仔細之外，思維能力也很好，當場宣布錄取他。