新北市貢寮區福馬古道今日下午有4名登山客遭蜜蜂螫傷，其中1名女性意識昏迷，消防人員使用擔架將人抬下山送往保健站，另3名女性意識清楚，自行走路下山。

新北市消防局今日下午1時許接獲通報，有4名女性於福馬古道南線隆隆石旁，遭蜜蜂螫傷，立即出動瑞芳分隊、雙溪分隊、貢寮分隊、九份分隊、金山中隊、大隊部及貢寮義消5名，共11車、27人前往救援。

消防員從卯澳派出所旁上山，步行約1個半小時，接觸到患者，其中一名50多歲陳姓女子意識昏迷，人員立即使用擔架將人送下山，約下午4時25分抵達山下，由救護車送往澳底保健站，所幸目前已恢復清醒；另3名傷者則意識清楚，自行徒步下山。

新北市消防局第六救災救護大隊長莊渝淵呼籲，民眾登山時，若遇到蜂群應保持冷靜，避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水，若遇上蜂群撲飛攻擊，應轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，切勿拍打。