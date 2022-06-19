微風董娘孫芸芸兼具時尚品味與凍齡美貌，被譽為台灣「第一名媛」，穿起自家百貨品牌堪稱最佳代言人；早婚的她育有一對兒女，其中女兒廖思惟（Trinity）近日常在社群曬美照，母女合體時常被稱讚像姊妹；廖思惟今(19)日曬出一組超幼時期的嫩照，小圓臉一秒萌翻所有網友。

孫芸芸愛女廖思惟繼承媽媽優良基因，近日經常在社群分享美照，加上本身青春無敵的年齡及好身材，即便小露性感也能讓粉絲暴動；她今(19日)曬出了兩組迷你版的自己，圓臉的萌度爆表，立刻引來粉絲們瘋狂欣賞點讚。

只見第一組造型中的幼版廖思惟，看起來約4~5歲年紀，一頭短髮在左右兩邊綁起啾啾，左手抱著小熊的她已經懂得對著鏡頭擺POSE，粉紅上衣搭配小白裙，向前邁步的模樣相當可愛；第二組造型約2~3歲，她站在聖誕節兩隻麋鹿裝飾旁，一身粉紅冬裝搭配毛帽，表情也是十分趣緻。

廖思惟的成長為亭亭玉立美少女，從幼幼時期就能看出她萌翻眾生的可愛。（圖／取自廖思惟IG）

廖思惟寫到：「should’ve auditioned for boo monster inc（應該去演《怪獸電力公司》）」，電影裡小女孩綁啾啾的造型頗為相似；媽媽孫芸芸看得刷起愛心，網友們也被她的超Q幼幼照萌翻，大讚：「真的好像(笑)」、「超可愛」、「好可愛的baby」、「妹妹小時候好像神偷奶爸裡面的艾格尼斯」，從那麼小的時候就能看出成長為美少女的潛質。