微風董娘孫芸芸兼具時尚品味與凍齡美貌，被譽為台灣「第一名媛」，穿起自家百貨品牌堪稱最佳代言人；早婚的她育有一對兒女，其中女兒廖思惟（Trinity）近日常在社群曬美照，母女合體時常被稱讚像姊妹；廖思惟今(19)日曬出一組超幼時期的嫩照，小圓臉一秒萌翻所有網友。
孫芸芸愛女廖思惟繼承媽媽優良基因，近日經常在社群分享美照，加上本身青春無敵的年齡及好身材，即便小露性感也能讓粉絲暴動；她今(19日)曬出了兩組迷你版的自己，圓臉的萌度爆表，立刻引來粉絲們瘋狂欣賞點讚。
只見第一組造型中的幼版廖思惟，看起來約4~5歲年紀，一頭短髮在左右兩邊綁起啾啾，左手抱著小熊的她已經懂得對著鏡頭擺POSE，粉紅上衣搭配小白裙，向前邁步的模樣相當可愛；第二組造型約2~3歲，她站在聖誕節兩隻麋鹿裝飾旁，一身粉紅冬裝搭配毛帽，表情也是十分趣緻。
廖思惟寫到：「should’ve auditioned for boo monster inc（應該去演《怪獸電力公司》）」，電影裡小女孩綁啾啾的造型頗為相似；媽媽孫芸芸看得刷起愛心，網友們也被她的超Q幼幼照萌翻，大讚：「真的好像(笑)」、「超可愛」、「好可愛的baby」、「妹妹小時候好像神偷奶爸裡面的艾格尼斯」，從那麼小的時候就能看出成長為美少女的潛質。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。