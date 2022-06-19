台北市立動物園今年暑假營隊開放網路報名，推出6種主題共18個梯隊，邀請大家一起來探索甲蟲森林的奧祕。（北市教育局提供／張芷瑜台北傳真）

迎接暑假到來，台北市立動物園、天文館、兒童新樂園、青少年發展處及圖書館於暑假期間推出多項活動，台北市立動物園從7月21日至8月16日，推出18個梯隊，邀大家體驗保育員工作，兒童新樂園7月起則有星光樂FUN優惠，購票享買一送一。

台北市立圖書館於7月1日起至8月29日辦理「仲夏閱星夢」兒童及青少年暑期閱讀活動，將帶來一系列以「天文學」為主題的精采活動，包含科普講座、動態繪本故事、體驗遊戲和手作等趣味內容，帶領學生「閱讀」和「探索」宇宙的神奇奧祕。

教育局表示，台北市立天文館特別為中小學生與民眾，安排一系列精采的暑假天文營實體活動，除了實體營隊外，7月11日至30日還推出線上高中職天文營，讓對天文有興趣的高中職同學，可以在三周內認識基礎天文學，成績合格者可獲頒發研習證明。

台北市青少年發展處「暑假YoungYoung營」與「第3季研習課程」將於7月起開跑，今年有「植想青手作」、「青春街舞營」、「紙動機器人」等豐富有趣的營隊課程，邀請青少年在暑期不斷增進視野，為自己累積軟實力，激發更多學習火花。

若想親身體驗保育員、獸醫師及野外調查的工作，台北市立動物園今年暑假營隊開放網路報名中，從7月21日至8月16日，有「2022食農教育－農村生態體驗活動」、「甲蟲森林」、「野調者聯盟」、「水陸雙棲先鋒隊」、「動物保育員」及「動物醫生」等體驗營，推出6種主題共18個梯隊，歡迎國小到高中鬥陣來玩。

此外，動物園專屬的夜間盛會「動物夏夏叫」活動，今年夜間開放從7月9日起共8個周六，民眾可於下午4時到晚上8時購買30元的星光票，來體驗非常不一樣的夜間動物園。

教育局表示，兒童新樂園星光樂FUN優惠，限現場購票者，7月1日至8月28日，每日下午4時至晚上8時，購買「一日樂FUN券」，即享買一送一。慶祝父親節，8月6日至8月8日購票，每張優惠價88元。