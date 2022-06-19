替台灣摘下首面奧運拳擊獎牌的黃筱雯，19日受邀為富邦悍將開球，原本她想挑戰從投手丘開球，但上次為母校開球時表現不佳有些小陰影，「第一次來職棒開球，還是保守一點好了。」

黃筱雯這次穿上富邦8號球衣開球，她解釋原因，「去年奧運也是在8月進行，自己也是8月出生，所以一直把8當作幸運數字。」但她有些不好意思的說，自己雖然偶爾會跟著看棒球，但其實對棒球十分陌生。

5月初黃筱雯跟中華女子拳擊隊前往土耳其，參加世界女子拳擊錦標賽，但她在女子54公斤級爆冷以1比4不敵羅馬尼亞選手佩里約克（Lacramioara Perijoc），東奧過後首場國際賽止步32強。

黃筱雯坦言，有參加國際賽還是會有差，自己許久沒有參加國際賽，對場上臨場反應生疏，面對首度對戰的對手打法也很陌生，沒把自己的優勢發揮出來。

接下來黃筱雯與教練討論後，決定留在亞洲移地訓練，「可能會去泰國或是日本，如果當地有小比賽或許會參加，也會找當地選手隊練，主要是為了亞錦賽、亞運做準備。」

今年年底的亞錦賽黃筱雯還是會參加54公斤級，亞運則是會參加51公斤級。她坦言亞運延期多少有影響，尤其在控制體重的這方面會比較吃力，因為要多控制1年體重，對手也會進步，「明年再來開始將體重。」