南韓三星近日傳出通知面板、IC、手機零組件等所有供應商，暫停拉貨到7月底，引起市場大震動，內外資機構嚴陣以待，富邦投顧點出，消費市場受總體經濟變數與下游庫存調整影響，原本就面臨需求下滑的風險，三星大動作恐直接衝擊台系供應鏈。

富邦投顧針對較重要的三星供應鏈次族群分別做出分析，首先，半導體產業影響上，在晶圓代工方面，因聯電除了直接供應三星之外，聯電的IC設計客戶也有部分是三星的供應商，研判對聯電將產生負面影響，尤其在28與22奈米製程部分。

IC設計中影響較大的是聯詠，由於LCD TV系統級晶片（SoC）最大客戶為三星，出貨規格為主流4K，俄烏戰爭發生後，4月已有下修北美出貨預估，近期了解北美LCD TV庫存水位仍高，不排除有另一波下修出現。

面板產業方面，由於三星占群創、友達LCD TV面板的營收比重高達10％與40％，三星暫停拉貨將使得原本不佳的供需狀況，將需要更長時間的消化與調整。不過，由於LCD TV面板的價格已接近現金成本，預估對實際獲利的衝擊將較為有限。

PCB方面，三星為健鼎前五大客戶之一，影響較大。在散熱模組方面，雙鴻、超眾在三星的供應分額被陸系業者瓜分，目前占二家業者的營收比重不超過2％，影響相對輕微。

野村證券科技產業分析師李佳伶說明，三星停止拉貨部分零組件呼應野村先前提出的觀點，目前看來，終端需求惡化的速度似乎比降低零組件採購的速度更快，近期大幅度削減零組件訂單，可望在年中以前進一步壓低庫存堆積幅度。