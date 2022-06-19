今年6月份以來，大陸南方地區遭遇多輪暴雨襲擊，多個省份河流水位暴漲、洪澇災害嚴重。福建省松溪縣迎來歷史最大洪水導致城區被淹，未來3天降雨可能更為瘋狂；廣西14個市110個縣（市、區）234.9萬人受災，融水一村莊被沖毀致5人遇難。大陸水利部預警，流經廣西、廣東的珠江流域可能發生流域性大洪水，情勢不容樂觀。

據《界面新聞》報導，福建省防汛辦6月19日指出 ，6月5日以來全省82個縣的987個鄉鎮降雨超過250毫米，其中61個縣的409個鄉鎮超過400毫米，9個縣的30個鄉鎮超過600毫米。其中松溪縣日降水量超225.6毫米，打破當地降雨記錄。松溪水位升至193.98米，比當地歷史最高水位還高出1.59米，洪水直接穿城而過，沿河鄉鎮部分割槽域被淹，當地已啟動防暴雨洪水1級響應。

大陸南方地區遭遇多輪暴雨襲擊，多個省份河流水位暴漲、洪澇災害嚴重。圖為廣西消防隊進行救災。（圖／微博@廣西消防）

福建省防汛辦通報，全省已轉移民眾219149人次，19日上午松溪流域水位已降至保證水位以，截至目前未接到人員傷亡報告。

除福建之外，華南地區亦連日遭暴雨襲擊。廣東省韶關市城鄉多處內澇、公交停運，其中韶關市突遇山洪暴發，水位快速上漲。廣西則有14個市110個縣（市、區）234.9萬人受災，14.5萬人緊急轉移安置，2700餘間房屋倒塌。廣西自治區柳州市融水苗族自治縣香粉鄉古都村群旦屯發生山洪災害，一棟木樓被沖毀，致5人死亡。

《央視新聞》指出，19日中午廣西水文中心升級發佈洪水黃色預警，桂江將全線超過洪水警戒線，桂林、柳州、河池等市部分中小河流可能出現較大洪水。西江、珠江流域可能發生流域性大洪水。大陸水利部維持廣東、廣西2省區水旱災害防禦Ⅲ級應急響應，維持福建、江西、湖南、貴州、雲南5省Ⅳ級應急響應。

據大陸中央氣象中心發布，未來數日暴雨帶將逐漸北移，明天起，江南大部、華南中北部、貴州東南部等地部分地區有大到暴雨，安徽南部、江西北部、浙江中西部、廣西東北部、廣東西北部等地部分地區有大暴雨，江西北部、浙江西南部等地局地特大暴雨。

防汛總部預計，長江中下游部分地區，貴州、江西、浙江等地可能造成暴雨洪澇災害，目前江西、湖南、湖北等多地已發佈暴雨紅色預警。