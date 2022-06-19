《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，截至目前，俄軍估計損失多達5萬名傘兵，烏方稱俄國總統普丁（Vladimir Putin）已下令開除空降部隊上將指揮官謝爾久科夫（Andrey Serdyukov）。敖德薩軍事處發言人布拉楚克（Serhiy Bratchuk）透露，該空缺會由現任中央軍區參謀長捷普林斯基（Mikhail Teplinsky）所遞補。

消息人士指出，俄羅斯約莫折損達5萬兵力，60歲的謝爾久科夫將為傘兵部隊「死傷慘重」的後果付出代價，特別是在基輔周圍戰役的表現不佳。取代他的便是曾遭英國制裁、參與布查大屠殺的中央軍區參謀長捷普林斯基。

We previously reported on senior #Russian officers fired by #Putin.



This time Colonel-General Andrey Serdyukov, Commander of the Russian Airborne Forces, was fired due to mass casualties on Russian paratroopers, confirming Russia’s huge losses in 🇺🇦.



Putin’s purge continues pic.twitter.com/hit9CcGgIw — News from Ukraine (@uasupport999) June 19, 2022

然而，克宮尚未證實普丁開鍘「俄羅斯英雄」的傳言，他被視為該國最能幹的軍事官員之一。

報導指出，大規模內部清洗顯示俄軍指揮作戰能力以及士兵們的信心一而再、再而三的下滑。