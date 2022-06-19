2022大安沙雕音樂季「異國風情」沙雕主題。(台中市觀旅局提供)

2022大安沙雕音樂季自6月11日開展，已於今日圓滿落幕。台中市觀旅局指出，今年受疫情影響，活動縮小規模舉辦，9天展期累計近18萬人次到訪，活動落幕後，沙雕作品將原地保留至自然風化，視天候狀況推估可維持至7月15日。

今年以「異國風情」為沙雕主題，精心打造11座異國風情主題創意沙雕，主題吸睛、作品講究精緻，將世界知名地標、異國特色風情搬到台中大安濱海樂園，以滿足因疫情不能出國的民眾。

台中市觀旅局表示，今年的合影熱點是高近4公尺的主雕「大安啟航環遊世界之旅」，還有入口的「卡帕多奇亞熱氣球飛行」，精湛的雕刻技術，將大自然鬼斧神工的美景及繽紛熱氣球的精彩完美呈現，而出口處的「瑞士真實版笑笑羊」也是拍照打卡人氣王，180度環視藝術沙雕，背後的小羊更是沙雕師別具匠心的巧思。

觀旅局表示，昨、今兩日因天侯佳又適逢假日，單日吸引5至6萬人次，9天展期累計近18萬人次到訪，活動落幕後，沙雕作品將原地保留至自然風化，視天候狀況推估可維持至7月15日。