竹山鎮下坪吊橋也有美麗荷花供欣賞，竹山鎮公所為營造整體景觀於下坪吊橋開闢了6分地種植上千顆荷花，打造荷花世界。（竹山鎮公所提供／張妍溱南投傳真）

放眼望去，桃紅、淺粉荷花綻放於青綠荷葉中，吸引不少人駐立荷畔前取景拍照。（竹山公所提供／張妍溱南投傳真）

炎炎夏日，南投竹山荷花盛開，竹山鎮公所定期贈花卉鼓勵家戶參與「花園城市」計畫，今年延伸觸角到有「竹山後花園」之稱的街尾溪下坪吊橋，廣植荷花造景，放眼望去，淡雅的粉紅荷花綻放於青綠荷葉中，吸引不少人前往拍照，遠離疫情緊張情緒，享受悠然慢活雅緻，繼中興新村荷花池，再添1處賞荷勝地。

南投縣除遠播馳名的中興新村荷花池外，目前竹山鎮下坪吊橋也有美麗荷花供欣賞，竹山鎮公所為營造整體景觀，於下坪吊橋開闢6分地種植上千株荷花，打造荷花世界，現在已經陸續開花，不僅提供來運動的民眾賞荷，也吸引部分攝影師取景拍照；今年氣候穩定，荷花的花期正常，預計6月到10月會進入盛開期。

竹山鎮公所指出，竹山鎮下坪吊橋有一大片滿滿的荷花海，很壯觀、令人驚豔，但為讓民眾賞荷之外也有小確幸，自6月份起，民眾到下坪賞花拍照上傳到竹山鎮長粉絲頁，就可有機會可以獲得竹山限量特製「筍寶寶頸枕」。

竹山鎮長陳東睦表示，疫情高原期，民眾假日待在家都悶壞了，希望疫情逐漸降溫，大家可以安排來一趟「賞花行程」，來一趟下坪吊橋賞荷，免費拍好拍滿。雖大多數人都喜歡在白天觀賞荷花，但傍晚的日落、夕陽搭配「荷花池」，美景如畫，傍晚微風徐徐，賞荷別有一番風味。

陳東睦說，竹山也有美麗的自行車步道景點，一年四季都適合全家人休閒遊憩，公所也努力打造一年四季不同面貌，包括，垂枝女貞、緊接著荷花、還有目前進行規畫的蜜園紫斑蝶、睡蓮等，希望大家來到「竹山後花園」看見多樣風貌。

自行車步道另搭配周邊規劃如熱帶植物園、焢番薯、遊老街等行程，來竹山輕旅行一天絕對是讓你值回票價，流連忘返。「賞荷抽獎」活動即日起至30日截止，遊客到「荷花池」拍照上傳且tag5位好友，就可參加抽獎。預計每個月10、20、30日辦理線上抽獎，每階段將抽出20位幸運兒。