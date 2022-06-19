德國經濟部長哈貝克（Robert Habeck）表示，由於俄羅斯減少對北溪1號(Nord Stream 1)管線天然氣的供應，可能導致秋冬季節的天然氣短缺，德國開始限制天然氣發電量，供電不足的部分只能以燃煤發電填補。哈貝克承認，「這是個痛苦的決定。」

美聯社報導，雖然夏季才到一半，但是德國開始努力在儲存過冬時所需的暖氣燃料，也就是天然氣。德國計畫在冬季到來之前，至少將天然氣存設施都給裝滿，因為到時候天然氣供暖是優先要務。

被問到天然氣發電降低以後，要如何彌補電力缺口？德國經濟部長哈貝克說，「只能增加燃煤發電的比例，因為燃煤發電成本要低很多。」

他立即補充「我知道，煤炭是一種污染更嚴重的化石燃料，這是很痛苦的決定，但在這種情況下，降低天然氣使用量是必要的，只能兩害相權取其輕。」

哈貝克表示，儘管最近幾天以來，天然氣市場的供貨情況變得比以往更加嚴峻，但德國的儲氣設施，仍然積極購買非俄羅斯的天然氣，來彌補短缺。只是，現在必須節約使用。

俄羅斯天然氣公司(Gazprom)上周宣布，「出於技術原因，北溪1號管線的天然氣量只能減少供應。」

哈貝克說，他認為這絕不是什麼技術原因，而是政治動機。