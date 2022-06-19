中國光大集團旗下券商光大證券A股在六個交易日（8日至15日）內拉出5根漲停，備受市場關注。但光大證券受到子公司光證香港，16日遭香港證監會以違反打擊洗錢規定為由，譴責並罰款380萬港元影響，A股股價16日、17日累計下跌14.45％。
光大證券A股17日收跌7.79％至人民幣17.05元，光大證券H股17日收漲1.06％至5.7港元。
券商中國報導，「光大系」公司禍不單行。黑龍江省紀委監委網站16日顯示，光大金控風險管理部總經理兼審計部總經理盧興，涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受監察調查。這是6月9日以來「光大系」被調查的第四位子公司幹部。
界面新聞報導，香港證監會16日公告，光證香港在2015年1月至2017年2月期間，沒有實施充足及有效的制度和管控措施，以防範及減低與第三者存款相關的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，因此對該公司開罰。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。