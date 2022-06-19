美國公司債違約風險大幅上升，甚至垃圾債利差已漲破500點，已使國內金融業投資海外債券風險再度拉警報，其中不只海外投資曝險部位龐大的壽險公司海外投資風險再受挑戰，連同海外型基金，或是投資型保單，都受到影響。

根據彭博外電所發布的訊息，美國垃圾級公司債利差在上週四大舉上升31個基點，使得美國垃圾債利差已達508個基點，是2020年11月以來首度發生該現象，同時近二週來，隨著市場憂慮美國經濟陷入衰的預期擴大，美國垃圾級公司債的利差已飆升了100個基點。

金融圈人士指出，這反映出美國通膨問題嚴重、經濟衰退的同時，金融市場也應聲而起，對於違約風險、信用貼水更為敏感，因此產生上述的反應；除了垃圾債利差飆升之外，另一個恐怕金融業要注意的，在於現在很多業者為求高收益，因此投資等級多半都在濱臨「非投資等級債」的邊緣，但未來可能這類投資等級債券，極有可能因為市場對違約風險的預期、信評機構因為市場風險上升而調降上市公司的評等，而被打成非投資等級債券。

這種情況，甚至可能因為很多金融業者所投資的債券因為信評降等被打入了非投資等級債券，因此而使得其非投資等級的部位「超限」之外，也將再造成評價損失衝擊；例如在壽險業者，儘管評價只會進入淨值，但也會因此影響到資本適足率，也會構成業者為此產生更大的增資壓力。

而無獨有偶，銀行投資部門發現，近來有不少歐系銀行陸續發行1至2年期的美元高息CLN（Credit link note），也引起市場側目是否與資金流動性問題有關。金融圈人士指出，這種CLN的投資人資金一般要鎖1至2年，無流動性，歐系銀行之所以發行，除了要吸收穩定的美元資金之外，也可看得出來現在歐系銀行對美元資金的缺乏，對此金融圈人士預警，2008年雷曼風暴前夕，也曾發生過類似的現象，整個海外金融債券投資的風險恐怕正不斷升溫當中。