台北市長柯文哲以台北經驗提醒南部防疫需注意的重點。（程炳璋攝）

台北市長柯文哲19日南下台南，為黨籍子弟兵輔選，被問及他力挺的副市長黃珊珊可能不加入台灣民眾黨參選台北市長，他回應市長層級選舉不牽涉國家，用無黨籍選也非壞事，自己當初也用無黨籍選上市長。

台灣民眾黨啟動年底地方選戰，柯文哲南下為黨籍子弟兵輔選，19日到東區蔡宛秦、安南區陳詩薇等處站台。被問及他力挺的台北市副市長黃珊珊近日打算不入民眾黨參選台北市長，他以參考許多國際城市的政治人物黨籍為例，市長選舉非屬國家層級，即使用無黨籍參選並非壞事，並舉例自己就是無黨籍選上的市長。

他日前到金門縣時建議蓋金廈大橋，被比喻成是引清兵入關的「吳三桂」，他回答這是很多金門在地人的看法，金門與廈門相差不遠，從民生角度來看，若有交通路線連接，未來可解決水電、垃圾問題，換個角度也可以看成是反攻大陸的路線。

柯文哲提到與「虧雞福來爹」林義豐的會面，屬於朋友見面聊天，雙方未談到台南市長選舉，對於是否推出黨籍台南市長人選，他回「也要找的到人出來選啊」。

談及台南市發展，他認為每個縣市的市政都有特殊問題，例如台南有漁電共生問題，但台北就沒有，這些地方政治都要再聽聽地方人士意見。

台北新冠肺炎疫情趨穩，南部仍在延燒，柯文哲以台北經驗提醒，會影響感染總人數就是疫苗覆蓋率，戴口罩只是讓感染變慢，「這病很奇怪，專殺老人」，因此提高疫苗覆蓋率，尤其是增加長輩的疫苗施打，更加重要。