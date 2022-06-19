SOGO復興館德國雙人NOW七件式刀座組＋IH不沾牛奶鍋，特價6613元，原價1萬3068元。（SOGO提供）

SOGO復興館Tefal法國特福Easy Fry燒烤2合1氣炸鍋，特價3990元，原價6990元。（SOGO提供）

新光三越南西店飛利浦AF健康氣炸鍋HD9642，福利品價4990元，原價7990元。（新光三越提供）

新光三越與SOGO百貨推出年度限定家電特賣，倒數截止中，其中新光三越台北南西店獨家福利品特賣，全自動咖啡機現省6000元以上、雨季必搶除溼機現省近9000元，消費滿萬元加贈黑晶爐；SOGO復興館歡慶德國雙人牌生日，多款料理配件均一價613元。

新光三越台北南西店1館9樓，即起至6月21日止推出「PHILIPS飛利浦特賣會」，將年度福利品出清，全面3折起，北部獨家僅此一檔。包括廚房神器－氣炸鍋特價4990元，原價7990元、萬用鍋特價3999元，原價8488元，全部現省3000元起；另全自動咖啡機特價1萬6900元，原價2萬3499元，現省6599元起、手持掛燙機則打65折，特價2288元，原價3500元。還有電磁爐、除毛球機等必備家電，通通千元有找，活動期間買廚房家電、清淨機、咖啡機商品，消費滿萬元加贈黑晶爐福利品、消費滿兩萬元加贈給皂機。

SOGO復興館8F推出「品味居家健康生活展」，即起至6月22日，多家品牌全面5折起，適逢德國雙人牌291周年生日慶，消費滿6130元可加贈好禮，多款料理配件均一價613元。Lagostina新品氣炸鍋預購價57折、Tefal熱賣款暖木系列鍋具6折、MAUVIEL指定德國製銅鍋1件6折、2件5.5折、義大利不沾鍋7折，均岱熱門思康鍋6折等。