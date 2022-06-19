中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，漁業署16日表示，經與地方政府持續追查該2船當航次繫案11場養殖場，魚體抽驗結果均合格。（本報系資料照）

中國大陸日前以藥物殘留為由，公告全面暫停台灣石斑魚輸入，農委會則鼓勵國人力挺石斑魚，就有民眾近日在美式賣場好市多看見轉內銷的台灣龍虎斑魚片，但價格曝光讓一堆網友卻步，有人則感嘆吃不起出口魚，卻吃得起進口魚。

一名網友19日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，近日在好市多發現台灣養殖的龍虎石斑魚片，一公斤要價799元，換算一台斤也快500元，讓他不禁感嘆，「對於石斑魚的價格，大家會有什麼期待嗎？」

貼文引起網友熱議，不少人直言價格太貴，「我還是吃牛肉好了…這個價錢」、「我吃不起出口魚，卻吃得起進口魚！」、「寧願放到爛，也不降價，只想賣給對岸」、「把內銷價當外銷價賣是要怎麼支持？」、「我觀察臉書養殖戶社團、蝦皮賣家，好似目前都沒有降價」、「購入品嚐後其實還不錯吃，如果可以降價更好」。

但也有人緩頰說道，「龍虎石斑本來就是比較高單價的魚，跟一般珍珠石斑不一樣價格」、「整尾的會降，加工的有限」、「我只知道石斑應該快降價了...但這樣的期待很殘忍」、「農漁民很辛苦，價格好時只多賺了一點，滯銷時價格就被盤商砍到見骨」。

還有內行網友透露最直接幫助漁民的方式，「真想買便宜的，建議直接去養殖的魚池邊買，可以打給當地漁會問問」、「真心想幫就實際到現場買，網路很多假農夫在賣東西，圖都是盜來的」。

針對國內石斑魚銷售通路問題，漁業署代理署長范美玲今受訪時表示，將持續擴展石斑魚內銷市場，目前石斑魚距離真正量產季節還有1個半月的時間，會配合產季做行銷活動，讓消費者能夠方便買到。