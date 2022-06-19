曾任板橋農會總幹事的天元一炁國際農業股份有限公司董事長王雪慧，卸任後成立台灣農漁業聯盟，繼續為廣大農漁民服務。

對於加入台灣農創興業公司，正可實現王雪慧為農業付出逾半世紀的最大願景-邁向共好的最後一哩路。

天元一炁國際農業是台灣農創興業14個股東中唯一的農企業，董事長王雪慧與霧峰農會結緣於在台北世貿展，那次展覽，板橋農會與霧峰農會的攤位正好相鄰，板橋農會賣發芽玄米、霧峰農會總幹事黃景建在推廣益全香米，兩攤生意都不錯，因緣際會下，雙方就聊到該如何「強強聯手」！

「米很重，消費者很難一次買很大的量自己提回家」，王雪慧說，經討論後決定推出會員制，提供多種組合供會員選擇，定期寄送，「傳統賣法只能限當地，透過會員制，銷售範圍擴大到全省。」

王雪慧有了與霧峰農會合作的緣分，更能體會「農會本應互相扶持」的道理。當她從板農卸任後，民國103年9月籌組了「台灣農漁業聯盟」，就像用一根線把這些珍珠串起來，讓它更值錢。

王雪慧說，台灣有三百多家農漁會、一千多個據點，山之巔、海之濱都有營業處所，透過聯盟可以跨業、跨境的合作，延伸到後來成立的「普利共好商城」。

民國110年5月本土疫情大爆發，普利共好商城推出蔬菜箱大熱銷，同時解決生產端與消費端的供需問題，就是最佳實例。

對於加入台灣農創成為股東，王雪慧認為，「把理念相同者結合在一起，創造出更多新產品，服務的範圍就會更廣。」她說，台灣農創能夠創造出品牌價值，如同之前板農的發芽玄米與霧峰益全香米合作，讓各個股東農會的特產都成為台灣農創的商品，各農會供應原料，經由台灣農創研發設計出的優質產品，甚至能成為國際品牌，打進國際市場。

王雪慧一直認為各農會的經濟事業必須有個「共用中心」，就是所謂的「共生經濟」，從最簡單的降低成本開始，不需每個農會都去搞研發，由台灣農創來扮演「共用中心」的角色，讓成本減少後創價出來，並且把量做大，從消費端拿到訂單，回頭到原產地去契作，便能解決產銷失衡的問題。