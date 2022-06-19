對抗高通膨下，全球升息潮停不了，中央銀行今年第一、二季理事會均決議升息，升幅分別為0.25％、0.125％。加總上半年官方利率即上調0.375個百分點，達1.5％，反映到商業市場融資利率，最接近民眾的一般房屋貸款，每個月增加的支出「十分有感」。

外商銀行經濟研究部門評估，央行將於第三、第四季理事會，也就是9月、12月持續緊縮貨幣政策，就台灣經濟情勢來看，會再分別升息0.125％至0.25％。澳盛銀行大中華區經濟研究團隊認為，2022年底重貼現率以2％為目標，和現在還有2碼的差距，要在下半年升滿，有可能召開臨時理事會。

對房貸族來說，30年期、千萬房貸金額，經過上半年兩次升息，每個月增加超過3000元支出，下半年一旦繼續調升到2％，單月家戶房貸支出勢必翻倍，房貸族必須更加勒褲帶。

渣打銀行、瑞銀專家均表示，由於第二季對政策利率只調升半碼，低於市場預估的1碼，估測央行將在下半年再度升息。瑞銀投資銀行研究部北亞地區經濟師鄧維慎指出，9月和12月會議上估測會有另外兩次0.125個百分點的升息，以加強政策效果和控制國內通脹預期。

瑞銀投資銀行研究部估測台灣2022年全年通膨率將達到2.9％，經過第一、二季數據上的大幅攀升後，第三季度將保持在2.5％以上。相較於昔日，台灣這兩年呈現極高的通膨態勢，台大經濟系教授、央行副總裁陳南光認為，通膨議題曾長達20年不被市場關注，國人也習慣於電子產品價格經常性下殺的偏低價，這些慣例在這兩年已被推翻，在接受高通膨的同時，也要對物價走高有心理準備。

中華經濟研究院副院長王健全指出，一旦進入升息循環之後，一方面不會只有升息一次、或僅一次性的大幅升息；以台灣央行的作法，每次升息半碼是常態，若是抗通膨走升無效，就會考量再於下一季調升利息。澳盛銀認為，除非本土疫情即使放緩，消費動能卻因物價大漲而停滯，否則升息循環會持續發生，直到2023年方能暫止。