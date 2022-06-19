新竹遠東巨城購物中心，以維持年25%換櫃率，近年用心耕耘快閃櫃，積極蒐羅全台人氣話題品牌，以每年超過200家、平均2到3周即有超夯品牌店家進駐快閃的高效能，提供消費者不斷嚐鮮的動能。6月18日起巨城8F再推出「泰想念」泰國美食展，有泰國免稅店熱銷KING POWER軟糖經典口味買1送1、Bento魷魚片5包199元、Vita維他豆奶獨家限量版草莓風味、皇家牛奶片限量冰雪奇緣版、泰國第一品牌Paprika薯條，還有夏天適用的超涼泰國蛇牌爽身粉等，共超過500項商品組合優惠。
遠東巨城表示，近來力邀全台網紅甜點名店快閃到位，4F有來自桃園，以招牌蜂蜜檸檬蛋糕捲聞名的「樂本甜」；7F有台南的「愛柒 Ai Chi」，主打傳統美食厚餡芋泥黑紫米糕，期間推出巨城獨家限定「濃茶鐵觀音奶酥吐司」。
初夏巨城精選好禮倒數兌換中，6月24日前全館當日單筆消費滿額贈「阿Mall口罩項鍊」、跨日消費累計5萬元送2000元抵用券等。
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