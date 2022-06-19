國內疫情未歇，一名女網友抱怨，婆婆的防疫觀念很奇葩，以為確診後只要睡覺時一人一室，平時能在家到處走動，沒想到害公公、小叔和弟媳接連確診，但對方不但沒有反省，還質疑「奇怪，我都沒碰到他們耶」，讓她相當傻眼。

一名女網友昨（18日）在匿名公社App發文表示，得知住南部的婆婆確診，她立刻打電話關心對方身體狀況，並詢問有沒有一人一室乖乖隔離，起初婆婆沒有正面回應，直到最後才坦言，平時除了睡覺時間會待在房間外，會趁沒人的時候去廚房，或到書房看書，「我都沒有跟其他人接觸」。

她無奈表示，過幾天婆婆打電話通知，公公、小叔、弟媳都確診，緊張直呼「奇怪，我都沒碰到他們耶」，她才向婆婆解釋，只要是確診者碰過的地方，都有感染的可能性，除非把經過的地方、碰過的東西用酒精徹底消毒或丟掉，否則其他人早晚都會確診。

婆婆聽完直喊「我怎麼知道啊！我只是去這幾個地方」，更抱怨防疫很麻煩，讓她傻眼直呼，「當初就叫妳待在房間，現在害其他人中鏢就自己承擔吧」。貼文一出，不少網友也抱怨，「跟我小姑一樣，確診了還跑去樓下吃飯、洗澡，跟她媽聊天」、「跟我婆婆一個樣，住著上下層，確診了卻出來掃樓梯、整天閒晃」。