台南新營實物愛心銀行於柳營重溪社區關懷據點設分站，有社區志工幫忙業務。（台南市社會局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市社會局為照顧弱勢民眾，2018年起委託民間團體推出實物愛心銀行，其中新營分行已經成立2年多，4月時於柳營區重溪里照顧關懷據點設置分站，分站的成立有賴關懷據點志工協助，每月第4個星期四時，大家一起協助整理分發物資，據點更顯溫馨熱鬧。

重溪里照顧關懷據點執行長楊翠蓮表示，據點裡有些弱勢家庭或獨居長輩，每個月都要到新營實物銀行領物資，但有時也會不方便出門，楊翠蓮就會開著車子幫忙代領，每月平均會幫附近里2至5人代領物資，因此對社會局的實物銀行運作稍有了解。

台南市社會局表示，新營實物銀行委託台灣普力關懷協會辦理，也希望實物銀行能拓展分站，方便更偏遠地區民眾領取，因此新營實物銀行也四處尋找合適地點，柳營重溪里照顧關懷據點得知後，也決定大力支持，不僅騰出空間擺放物資，也請3名志工專門負責此業務。

楊翠蓮說，關懷據點除了辦理供餐、上健促課，還是輔具資源站，平時到聚點長輩、志工多，雖然空間不大，但志工發揮巧思，在據點一角設計層架擺放物資，平時以布簾遮住，開放領取日再由志工把物資擺出，方便民眾領取。實施2個月來，雖然還在調整中，也獲民眾好評。

社會局表示，今年起台南市將全市分為永華、永康、新豐、新營、玉井等5大區，委由社福團體承辦實物銀行，也在佳里、西港、左鎮、安南、南化及北區設立分行，另由委辦單位設置實物分站，希望與在地社區有良好的互動。

柳營區公所表示，重溪里關懷據點志工熱心公益，此次設置分站，新營分行也培力志工協助整理及發放物資，是實物銀行不可或缺的助力，公私合力照顧弱勢民眾，讓服務更深入偏鄉。

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