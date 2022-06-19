年底台北市長選戰備受矚目，國民黨已提名立委蔣萬安參選，外界預估北市副市長黃珊珊也將投入選戰，民進黨人選則懸而未決。據智庫最新網路聲量調查結果顯示，在過去半個月期間，前交通部長林佳龍出現3大隱憂：一是議題流於單一，無法串聯打出「組合拳」，網路聲量難以延續，二是相關論述和攻防無法吸引綠營側翼關注，三是在綠營社群內部，對手陳時中聲勢仍然「毫無懸念的」大勝林佳龍。

近期有媒體報導，衛福部長陳時中支持度出現顯著下滑，不僅防疫紅利耗盡，也走下神壇，與林佳龍的民調差距隨之縮小，甚至幾已呈現打平狀態，更有人直言民進黨並不是「非陳時中參選不可」，民調消息在林佳龍端出願景政策後隨之而來，引發外界關注。

為瞭解林佳龍在「空戰」方面的網路聲量走勢，TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析自5月31日至6月15日，網路上與林佳龍有關的輿情資料。網路數據發現，調查期間提及林佳龍的網路聲量共15813則，其中3波聲量高峰分別出現在：6月3日針對台北市交通政策提出「台北首都圈交通Plus」，說明如何紓解台北市塞車之苦，獲得1720則討論聲量關注；6月7日他呼應蔣萬安，拋出中正紀念堂轉型議題；6月13日林佳龍因主張「百億政見救首都觀光」與台北市長柯文哲上演口水戰，遭柯狂酸「我媽說先有計劃再編預算」，林則反嗆「我不是媽寶」回應戲謔言論，當日創造4094則聲量。

然而網路數據顯示，林佳龍的網路聲量起起伏伏，尤其在拋出一個議題後，雖然在當天能有聲量回饋，卻沒有辦法讓討論熱度「續航」，在近月這幾波議題聲量高峰後，聲量都是立即消退回「冰點」，以與柯文哲「鬥嘴鼓」看似成功搏版面為例，該議題的聲量在隔天14日又立刻「腰斬」至2185則，再過一天後更回落至442則低點，同一個議題無法創造第二、第三次的聲量波段。

另一方面，林佳龍端出首都政見後，隨即有媒體報導林佳龍的民調與陳時中打平，前後呼應的消息引發政壇討論。TPOC進一步分析近3個月以來，陳時中和林佳龍的在臉書親綠粉專的聲量數據，結果顯示，在調查期間3月15日至6月15日，親綠粉專共有792篇貼文提及陳時中，卻僅28篇貼文提及林佳龍，似乎「乏人問津」，難以成為綠營側翼攻防偏好引用的政治人物。

此外，這些少數有提及林佳龍的貼文中，互動數也明顯不敵陳時中相關文章，總共僅取得25180次互動，陳時中的相關貼文卻有近83萬次互動，親綠粉專提及林佳龍的貼文互動數僅為陳時中的3%左右。顯示在網路社群上，綠營側翼仍然喜歡吹捧陳時中，儘管有黨內人士匿名受訪稱「台北市不是非陳時中不可」，但林佳龍在社群上並沒有享受紅利，依舊陷入「門庭冷落」的尷尬處境。