基隆「2022城市博覽會」落幕，國門廣場策展的《人間系列－紳士》雕塑備受喜愛，市民盼能將公共藝術留在基隆，但傳出將依合約撤離。觀銷處證實，明日朱銘美術館會先行撤走，市府會積極與館方討論，爭取其他合作方案。

國門廣場策展12件《人間系列－紳士》雕塑，引發民眾熱烈迴響，許多遊客紛紛前往拍照、打卡，民眾盼公共藝術能長時間留在基隆。林右昌日前回應，已請市府觀銷處和美術館討論，透過長期合作，將雕塑留在原地或繼續借展，他強調，一定會努力爭取。

不過，城市博覽會將於今晚落幕，傳出「紳士」系列雕塑仍於明日撤離。對此，觀銷處長曾姿雯證實，原先與朱銘數術館的規畫是借展，沒有計畫將藝術作品長期放在國門廣場，由於牽涉到原先布展合約問題，現階段會依合約進行，館方明天會先行撤走。

曾姿雯進一步指出，除聽到市民的心聲跟反應，市長先前也答應會努力爭取，未來市府會和朱銘美術館討論其他可行的合作方案。