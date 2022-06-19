漁業署為推廣優質國產蝦類產品，19日在台北市圓山花博園區農民市集舉辦「619臺灣蝦產業嘉年華」活動，邀請取得3章1Q標章（示）之優良養殖漁民於園區內農民市集擺攤販售。（鄧博仁攝）

漁業署為推廣優質國產蝦類產品，19日在台北市圓山花博園區農民市集舉辦「619臺灣蝦產業嘉年華」活動，邀請取得3章1Q標章（示）之優良養殖漁民於園區內農民市集擺攤販售。（鄧博仁攝）

漁業署為推廣優質國產蝦類產品，19日在台北市圓山花博園區農民市集舉辦「619臺灣蝦產業嘉年華」活動，邀請取得3章1Q標章（示）之優良養殖漁民於園區內農民市集擺攤販售。（鄧博仁攝）

漁業署為推廣優質國產蝦類產品，19日在台北市圓山花博園區農民市集舉辦「619臺灣蝦產業嘉年華」活動，邀請取得3章1Q標章（示）之優良養殖漁民於園區內農民市集擺攤販售。（鄧博仁攝）

台北市綠竹筍整合行銷活動，邀請主廚示範新鮮的綠竹筍料理，吸引許多民眾前往。（鄧博仁攝）

華岡藝校同學利用星期假日於花博公園為了班展做準備練習。（鄧博仁攝）

許多民眾在假日時間，前往圓山花博園區，有華岡藝校的學生們正在班展做練習，也有許多家長帶著小朋友前往園區遊玩。

農委會漁業署為推廣優質國產蝦類產品，19日在台北市圓山花博園區農民市集，舉辦「六一九臺灣蝦產業嘉年華」活動，邀請取得三章標章（示）的優良養殖漁民，在園區內農民市集擺攤販售。現場展售台灣在地生產的三章優質白蝦、泰國蝦及草蝦等產品。參展廠商大多來自台東，兩天的活動，透過交流展售，獲得許多民眾前往參觀選購。此活動除了透過名人與專家的現身說法，鼓勵餐廳與民眾在多支持在地生產、低碳足跡的台灣蝦，也希望帶動國人吃蝦的風潮，進而逐漸成為台灣人一項共同的文化與美味記憶。

當天活動高潮是「六一九台灣蝦再起飛」主題活動，邀請知名主廚在現場示範美味台灣蝦料理。活動結束也令邀請主廚示範綠竹筍料理，同樣吸引民眾參與，有民住還當場記筆記，準備回家試煮看看。 花博園區每周六、日也固定推出農產市集，推出各式的台灣當季水果及農產品。全國各縣市的好農，也趁此帶來優質並符合三章一Q的生鮮及農特產品，以及音樂饗宴，民眾可趁著星期假日前往台北花博農民市集，聽著優美音樂、悠遊逛市集。