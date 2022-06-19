在台灣犯下雙屍3命命案的王姓嫌犯逃回泰國並向警方投案，台灣檢警透過命案現場採證，原認為只有王1人犯案，但檢警發現2名移工與王男交好，案發後卻突然返回泰國，懷疑涉有重嫌，請泰方協助逮人，釐清2人與命案關係。

高鐵桃園站棄屍命案，泰籍李姓夫婦2人與王姓男子，因合夥經營移工仲介公司，疑因金錢糾紛，夫妻雙雙遭王男持金屬鈍器重擊頭部殺害，並將屍體塞進休旅車後車廂，棄屍在高鐵桃園站旁停車場後潛逃。

原先檢警懷疑僅有王男犯案，但發現2移工突然離台，相當可疑。據了解，移工宿舍有101名移工，其中2名移工11日出境返回泰國，因2移工平時與王男關係良好，檢、警懷疑涉有重嫌，因此將其資料通知泰方，請求泰方協助逮人，釐清2人在命案中關聯。

另泰媒報導，王嫌疑似與2人有非法生意往來，但遲遲未拿到錢，才會以50萬泰銖聘請2移工一起行凶，並先支付2萬泰銖當前金。桃園地檢署則說，尚未取得泰方筆錄內容，無法評論，對於泰國媒體報導，也會重視。