1名騎士發現某處巷口右側黃線違停亂象很嚴重，日前他剛好騎經過巷子時，發現巷口就有名巡邏警察在等紅燈，於是騎上前跟警察說「不好意思，這違停成這樣」，警察也隨即掉頭準備開單，不過有其他網友認為當時巷口還停了1輛轎車，騎士與警察卻只見機車違停，相當不合理。
YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1名機車騎士行駛在路上，發現右側路邊的黃線上停了幾輛機車，於是騎到巷口向正在停等紅燈的巡邏員警告知，他向員警說「不好意思，這違停成這樣」，而員警也隨即承諾會處理，並掉頭將警車停在違停機車旁，準備開單。
該名騎士分享影片說「這樣看不到嗎？」YouTube影片標題則寫「違停仔吃大便吧」，短短一天已吸引近36萬人觀看；網友紛紛留言「感謝你們的正義，讓交通更安全」、「至少這位鴿子 願意處理事情，加油繼續保持」、「警察是不是已經抓到感到厭世了」、「謝謝蒼藍鴿的努力」。
還有網友發現明明也有輛轎車停在路中，還併排停在機車位旁，留言罵「直接停在馬路上假裝停紅燈實在太厲害啦」、「四輪：越危險的地方越安全，越不容易被開單」、「二輪好可憐，四輪都被警察屏蔽了，但你沒有錄到底，搞不好鴿子看你走就離開了」、「對機車就嚴厲開罰，對汽車就是這樣視而不見」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。