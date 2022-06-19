他見黃線亂象向警喊「違停成這樣」下場曝 30萬人搶看影片

1名騎士發現某處巷口右側黃線違停亂象很嚴重，日前他剛好騎經過巷子時，發現巷口就有名巡邏警察在等紅燈，於是騎上前跟警察說「不好意思，這違停成這樣」，警察也隨即掉頭準備開單，不過有其他網友認為當時巷口還停了1輛轎車，騎士與警察卻只見機車違停，相當不合理。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享一段影片，1名機車騎士行駛在路上，發現右側路邊的黃線上停了幾輛機車，於是騎到巷口向正在停等紅燈的巡邏員警告知，他向員警說「不好意思，這違停成這樣」，而員警也隨即承諾會處理，並掉頭將警車停在違停機車旁，準備開單。

騎士發現巷口右側黃線違停亂象嚴重，他剛好發現巷口有名巡邏警察在等紅燈，於是騎上前跟警察說「不好意思，這違停成這樣」，警察隨即掉頭開單。 （翻攝自YouTube）

該名騎士分享影片說「這樣看不到嗎？」YouTube影片標題則寫「違停仔吃大便吧」，短短一天已吸引近36萬人觀看；網友紛紛留言「感謝你們的正義，讓交通更安全」、「至少這位鴿子 願意處理事情，加油繼續保持」、「警察是不是已經抓到感到厭世了」、「謝謝蒼藍鴿的努力」。

還有網友發現明明也有輛轎車停在路中，還併排停在機車位旁，留言罵「直接停在馬路上假裝停紅燈實在太厲害啦」、「四輪：越危險的地方越安全，越不容易被開單」、「二輪好可憐，四輪都被警察屏蔽了，但你沒有錄到底，搞不好鴿子看你走就離開了」、「對機車就嚴厲開罰，對汽車就是這樣視而不見」。