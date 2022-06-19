桃園日前發生夫妻雙屍案，嫌犯逃回泰國後向泰國警方投案，桃園警方盼以司法互助等方式讓嫌犯回台受審，外交部今天表示，已透過我國駐泰國代表處向泰國政府表達關切與重視，將持續協助我國警政機關與泰方溝通。

桃園高鐵站本月10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，遭同樣來自泰國的王姓男子殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在高鐵站附近停車場，王嫌犯案後逃回泰國，日前已向泰國警方投案。桃園警方希望讓嫌犯回台受審，但仍須與泰國協商後才會有明確方向。

對外，外交部副發言人崔靜麟表示，有關日前在桃園市發生的命案，因有外國籍人士涉案，外交部自始即密切關注，並透過我國駐泰國代表處向泰國政府表達關切與重視。

他說，本案目前由我國內政部警政署刑事警察局駐泰國聯絡官與泰國皇家警察總署合作偵辦當中。外交部將持續協助我國警政機關與泰方溝通，合作進行偵辦，以利及早釐清案情。