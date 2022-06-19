桃園日前發生夫妻雙屍案，嫌犯逃回泰國後向泰國警方投案，桃園警方盼以司法互助等方式讓嫌犯回台受審，外交部今天表示，已透過我國駐泰國代表處向泰國政府表達關切與重視，將持續協助我國警政機關與泰方溝通。
桃園高鐵站本月10日發現雙屍命案，來自泰國的李姓男子和妻子，疑似因金錢糾紛，遭同樣來自泰國的王姓男子殺害後，裝進轎車後車廂，棄屍在高鐵站附近停車場，王嫌犯案後逃回泰國，日前已向泰國警方投案。桃園警方希望讓嫌犯回台受審，但仍須與泰國協商後才會有明確方向。
對外，外交部副發言人崔靜麟表示，有關日前在桃園市發生的命案，因有外國籍人士涉案，外交部自始即密切關注，並透過我國駐泰國代表處向泰國政府表達關切與重視。
他說，本案目前由我國內政部警政署刑事警察局駐泰國聯絡官與泰國皇家警察總署合作偵辦當中。外交部將持續協助我國警政機關與泰方溝通，合作進行偵辦，以利及早釐清案情。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。