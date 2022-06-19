國民黨台北市長參選人蔣萬安（左7）也至「南方澳鮪娓道來」活動現場與民眾互動，蔣表示，只要當上台北市長，台北、宜蘭不只是鄰居，更是零距離，絕對大力推廣黑鮪魚。（宜蘭縣政府提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

為行銷宜蘭縣南方澳的豐富水產品，宜蘭縣長林姿妙今（19日）到台北希望廣場參加蘇澳區漁會「南方澳鮪娓道來」活動，並與行政院農業委員會漁業署代理署長范美玲一同推廣宜蘭的黑鮪魚、黃鰭鮪及鬼頭刀，協助縣內水產品擴展通路，也鼓勵民眾多選購國內生產的優質水產品。

南方澳漁港因鄰近漁場，漁船捕獲黑鮪魚之後，都立即趕回拍賣，遂魚獲鮮度與品質遠近馳名，因此吸引來自全國各地商家，趕來競標南方澳第一鮪，拍賣價格屢創新高，為漁民帶來可觀的財富。

近年來，受新冠肺炎疫情衝擊下，魚獲外銷市場及生產地市場魚獲價格皆低靡不振，所幸行政院農業委員會漁業署針對黑鮪、黃鰭鮪與鬼頭刀的「漁產品促進外銷作業補助計畫」以補貼外銷運費，還有「沿近海冰鮮鮪類交易獎勵計畫」來補貼漁民。

此外，縣府也很重視疫情對漁民的影響，挹注不少行政資源，為漁民與外籍船員辦理外篩、PCR檢測等，盼生鮮水產品能持續提供給消費者。

為了讓消費者了解黑鮪、黃鰭鮪及鬼頭刀等漁產品鮮美的肉質，亦感謝三多屋關係企業在疫情嚴峻時刻，連續2年至南方澳漁港高價標得南方澳第一鮪，今也特地來到台北希望廣場舉辦「南方澳鮪娓道來」品嚐會，提供黑鮪生魚片丼飯、黑鮪味噌湯等。

還邀請宜蘭縣在地的「豬露食事義式餐廳」研調將黑鮪、鬼頭刀加入的創意料理，讓都會區民眾能品嚐到新鮮與創意結合的水產品，現場有提供300份的黑鮪魚、鬼頭刀創意料理及黑鮪魚丼飯免費品嚐，並於蘇澳區漁會官網上推出多種優惠https://www.afish.com.tw/，歡迎大家至南方澳，品嚐鮮美海產、聆聽南方澳大海的故事。