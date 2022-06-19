王淨素顏參與柯朋宇直播。（杉朋娛樂提供）

王淨、頤原參與柯朋宇直播。（杉朋娛樂提供）

大文、百白、大鶴等人參與柯朋宇直播。（杉朋娛樂提供）

出道7年的藝人柯朋宇在6月17日生日當天正式以創作歌手身分出發，發行首張創作單曲《非賣的青春》，16日晚間在社群平台開馬拉松直播，線上直播眾星雲集，包括王淨等20位星友輪番上線助威，讓柯朋宇相當感動，。

柯朋宇在綜藝、戲劇、音樂圈的藝人好友們齊聲恭賀他發片，除了王淨，還有一起參加《娛樂百分百》的「狼人殺」培養好友誼的荳荳、小賴、龔言脩、李岳、雨婷、徐新洋，還有同是台藝大畢業的大文、百白、李杏、大鶴、高雋雅、葉芸希，模特兒Lea鄭又寧，以及歌手賴珮如、吳優、TRASH吉他手頤原，演員林禹、丁巧唯、陳沐青等。

王淨提到與柯朋宇相識於朋友的聚會，當時覺得這個男生「很好聊」，兩人一拍即合逐漸發展出無話不談的好交情，也時常在社群平台上推薦彼此的作品，柯朋宇更在直播時邀約同時也是作家的王淨，期許有一天能展開音樂上的合作。

同是「狼人殺」夥伴的荳荳、徐新洋、雨婷、龔言脩、李岳則是談起彼此對於「狼人殺」其實都很走心，時常下了節目還一起討論戰術或是覆盤節目上的表現，雖然扛起對於網路留言的壓力，但也因為培養了革命情感，總能適時給予建議和陪伴。

李杏提到因為自己是狼人殺節目的粉絲，起初有柯朋宇的集數才會看，沒想到看著看著就欲罷不能的每天鎖定，當晚的直播也讓李杏與小賴「夢幻連動」，一聊才發現其實兩人都有關注彼此在戲劇以及綜藝上的表現，更相互表達對彼此的喜愛，讓柯朋宇忍不住大呼：「這是我的生日直播！不是你們的LINE視訊通話耶。」

柯朋宇出道7年後，選擇回歸初心以創作歌手身分正式啟航，今年將發行3首單曲，其中一首是與韓國音樂人的跨國合作，明年也將發行個人首張正規專輯，目前首發的個人單曲已在各大串流平台上架，以日系、清爽的音樂持續在網路引起討論，粉絲紛紛帶來正面的反饋「很好聽」「忍不住一再循環」「讓我想起梁靜茹的簡單舒服的感覺」「好有畫面感」等，為柯朋宇的正式出發打了一劑強心針，期許自己帶來更好的故事和療癒人心的作品。