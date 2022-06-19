陳子亦（後）、呂沛洋於YONEX 2022年第二次全國青少年分齡賽U19男雙奪冠。（中華羽協提供）

YONEX 2022年第二次全國青少年分齡賽，今天（19日）完美落幕，各組冠軍激戰6天後終於出爐，其中U19男單由亞柏雄中郭冠麟奪冠，男雙由土銀能仁呂沛洋／陳子亦聯手封王。本賽對小將們極為重要，最終成績除了做為亞青、世青羽球錦標賽等各項青少年國手選拔依據，也是年末DAIKIN STAR大金之星羽球菁英賽的前哨戰，各組前8名選手將榮獲參賽資格，有機會在年底爭奪高達50萬元的賽事總獎金。

U19男單決賽，亞柏雄中郭冠麟出戰土銀能仁丁彥宸，首局郭冠麟先馳得點，第2局維持氣勢，最終以21比17、21比13直落二擊退對手，奪下個人參加分齡賽的第2座冠軍。

賽後郭冠麟表示，知道自己網前技術比較不足，賽前與教練針對這部分下了很多功夫，再加上5月遠征法國參加世界中學生運動會奪下男單金牌，為自己增添許多信心。郭冠麟表示年底能二度參加DAIKIN STAR大金之星菁英賽很開心，也有信心再奪佳績，接下來的目標是7月的全中運還有8月的排名賽，更訂下甲組排名賽冠軍目標。

U19男雙冠軍戰，由土銀能仁呂沛洋／陳子亦對上西苑合庫王鴻順／蔡富丞，「呂陳配」先以21比15搶下首局，第2局兩人延續氣勢，開局打出4比0攻勢，最終21比13直落二贏得分齡賽首冠。

呂沛洋／陳子亦合拍至今曾奪下市中運冠軍，今天再奪下兩人分齡賽的首座冠軍，為自己最後一場的青少年賽事畫下完美句點。兩人提到，雖然賽前就知道即使奪冠仍無法取得亞、世青國手資格，仍告訴彼此放開去打，反而因此一步一步奪下冠軍。

U19級別的各組冠軍如下：男單亞柏雄中郭冠麟、女單亞柏雄中柯若瑄、男雙土銀能仁呂沛洋／陳子亦、女雙亞柏雄中林于顥／土銀能仁王眱禎、混雙亞柏興達竹崎陳宥宇／楊子賢；U17級別的各組冠軍如下：男單合庫泰北高中蘇偉誠、女單合庫泰北高中王珮伃、男雙中租新豐蔡政穎／寶昕·達古拉外、女雙勇源治平高中許彤／謝宓妍、混雙中租西湖黃子耀／中租大同黃聖淳；U15級別的各組冠軍如下：男單合庫北市中山易仲祥、女單合庫北市中山蘇筱婷、男雙亞柏英明國中林聖茗／蔡佳祐、女雙合庫北市中山陳昱熹／鄭雨婕、混雙勇源博愛國中黃子源／龔嘉誼，其餘各組成績皆可上中華羽協官方網站查詢。