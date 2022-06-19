最近河南地方銀行爆雷傳言擴散，不少民眾擔憂發生銀行信用危機，紛紛前往銀行取出存款。有些銀行為防擠兌，實施各種限制措施，除壓縮服務時間之外，還對現場辦理業務窗口每天限號40名，不料這些措施更加深民眾恐慌情緒。陸媒報導稱，有上海的老人凌晨2點前去排號，到早晨5點所有號碼牌已被取完。

香港《經濟日報》報導，隨著上海復工復產，不少居民辦理銀行業務需求大增。但卻因銀行壓縮服務時間，窗口辦理業務每天限號僅40個。上海市民張女士反映，徐匯區天鑰橋路上某銀行徐匯支行，從6月初開始就大排長龍，門外有不少老人排隊等候，其中不乏一些白髮蒼蒼的高齡老人，隊伍往往一排就是幾個小時。

高齡78歲的駱先生也對媒體表示，自己每月要去銀行領取退休金，但這幾天長時間排隊都無號可取。「卡裡幾個月的退休工資沒有領，耽擱了數月的銀行業務要辦理，各家都有各家的急事」。

報導說，上海銀保監局要求，銀行要在全力抓牢抓細疫情防控工作的基礎上，全力保障營業網點應開盡開，適當延長營業服務時間，增加營業窗口和一線工作人員。

有銀行工作人員指，每天銀行業務窗口確實只放40個號，一早就會發完，這40單業務，銀行工作人員都要天天加班才能做完，延時下班已經成為常態。多家銀行解釋稱，銀行縮減了服務時間，也減少了服務窗口，導致服務能力有所下降，稱是無奈之舉。

由於傳出凌晨2時就有老人排隊等候，5時去排隊就已「無號」可取。通知還特別提到，要加強適老化設施改造。即尊重老年人使用習慣，保留和改進人工服務、櫃面服務，推廣應用老人手機銀行APP，便於老年人獲取信息和服務。針對社保資金發放、養老金領取等老年人階段性集中辦理業務，採取有效措施靈活安排，減少等待時間。

目前，已有多家國有大行進行了相關調整，主要措施包括延長工作時間，針對老年客群設置專屬通道與加派工作人員等等。